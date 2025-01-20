Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanma girişimi başarısız oldu.

Meclis Genel Kurulunun toplanma girişiminde UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Millletvekili Ali Pilli, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay meclis genel kurulunda yer almazken, Yeniden Doğuş Partisi Hükümet ortağı Erhan Arıklı ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katılmadı.

Nisap sorununun ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı...



Arıklı açıklamasında, "YDP olarak biz, Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşana saat 11.30 civarında attığımız mesajda; "Taziye ziyareti ve Başkanlık Divanı Toplantısı" nedeni ile ancak saat 13' e doğru Meclise geleceğimizi olarak ilettik.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca da biz çeşitli sebeplerle Meclise sonradan gitmiştik. UBP ile DP Meclisi 27 ile açmıştı. Yine açarlar diye düşünmüştük" dedi...

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün Meclis, "Nisap Sorunu" nedeniyle toplanamamış ve Bileşim yarına ertelenmiştir.

YDP olarak biz, Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşana saat 11.30 civarında attığımız mesajda; "Taziye ziyareti ve Başkanlık Divanı Toplantısı" nedeni ile ancak saat 13' e doğru Meclise geleceğimizi olarak ilettik.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca da biz çeşitli sebeplerle Meclise sonradan gitmiştik. UBP ile DP Meclisi 27 ile açmıştı. Yine açarlar diye düşünmüştük.

Garip olan, geçmişte Meclis defalarca ileri saatlerde açılmasına rağmen bugün tam saatinde açılmış, nisap olmadığı için 15 dakika ertelenmiş ve daha sonra da nisap olmadığı için yarına ertelenmiştir...

Nisapta sorun olduğunu bilseydik, elbette toplantımızı yarıda keser ve Meclise gelirdik. YDP nin 2 Milletvekili yarın zamanında Mecliste olacak ve nisap verecektir.