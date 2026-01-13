-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u toplantısı saat 13.00’te başladı. Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yer aldı.

Genel Kurulda ilk konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Güzelyurt Hastanesi önünde Sayın Üstel’in gösterisi ve hükümetin benzer halleri” başlığı altında gerçekleştirdi.

Şahali, devlet ciddiyetinin sözlü değil yazılı taahhütlerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak Güzelyurt Hastanesi ile ilgili yaşanan sürece değindi.

“Teslim tarihi 15 Kasım olarak kamuoyuna açıklanan hastanenin, gerçekte sözleşmede 16 Ocak teslim tarihiyle yer aldığı ortaya çıktı” diyen Şahali, sözlü taahhütlerin devlet nezdinde geçerliliği olmadığını belirterek, yazılı kayıt altına alınmayan süreçlerin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurguladı.

“Güzelyurt Hastanesi bir film platosuna dönüştürüldü”

Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in Güzelyurt Hastanesi önünde yüklenici firma ve bürokratları ile yaptığı konuşmalara da değinerek bu tutumu hesap sormaktan çok bir “artistlik faaliyet” olarak yorumladı. “Hastane önü bir film platosuna çevrildi” diyen Şahali, bir başbakanın hesabı kamuoyu önünde değil, kendi makamında bakandan ve bürokrattan sorması gerektiğini kaydetti.

“Bu hükümetin en ayırt edici özelliği ihaleden kaçmaktır”

Erkut Şahali, hükümetin en belirgin özelliğinin ihaleden kaçmak ve yapılan ihalelere uygun davranmamak olduğunu ifade etti. Şahali, Güzelyurt Hastanesi örneğinin bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Şartnameye uygun teklif, sözleşme ve teslim tarihlerinin net olması gerektiğini belirten Şahali, yaşananların ihale süreçlerindeki ciddiyetsizliği gözler önüne serdiğini dile getirdi.

“Sorun maaşları kesmekle çözülmez”

Ülkede yaşanan ekonomik krize de değinen CTP Milletvekili Erkut Şahali, alım gücünün sürekli düştüğünü, enflasyonun hayat pahalılığına dönüştüğünü ve bunun ücret artışlarını zorunlu kıldığını ifade etti. Başbakan Üstel’in “çok alana az, az alana çok hayat pahalılığı” önerisini eleştiren Şahali, çözümün maaş kesmek değil, fiyat artışlarının nedenlerini doğru analiz etmek olduğunu söyledi. Şahali, hükümetin sorumluluktan kaçtığını ve ülkenin miyadı dolmuş bir hükümet tarafından yönetildiğini savundu.

“Seçim cesareti gösterin”

Erkut Şahali, konuşmasının sonunda hükümeti seçim cesareti göstermeye çağırarak, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair soruların hâlâ yanıtsız kaldığını ifade etti.