Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 408/5/2026), Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 410/5/2026), Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 413/5/2026), Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 414/5/2026), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 415/5/2026), Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi (Y.Ö.No:64/3/2024), Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 299/4/2025), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 314/4/2025), Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 400/5/2026) ve Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 317/4/2025) görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:57/5/2026) ilişkin raporu da ele alınacak.

Genel Kurulda, üçüncü görüşmesi yapılacak tasarılar ise şöyle:

“Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 397/5/2026), Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:7/3/2024), Haspolat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 'Sevgi Çocuk Köyü' Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlakin İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi ile İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:13/4/2025), Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No'lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/ 19 Parsel No'lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:15/5/2026).”

Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurusunun Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da görüşülecek.