Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C.B.(K-22) ve B.G. (K-29), geçen çarşamba günü Lefkoşa’da, bir şahıs tarafından sokakta düşürülen banka kartını yerde bulup, çaldı ve karttan toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak, banka ödeme emrini sahteledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren şahıs suçüstü tutuklandı

Gazimağusa’da gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı’nda, nefes örneği vermeyen reddeden alkollü içki tesiri altındaki A.S.(E-55), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

-Akıncılar’da bir arazide çıkan yangın zarara neden oldu

Akıncılar köyünün güney doğu kısmında bulunan bir arazide dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangında, toplam 26 dönüm biçilmemiş arpa, 7 dönüm biçilmemiş buğday ile 3 adet rulo balya yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.