Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis gündeminde, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:340/5/2025), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:349/5/2026), Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:354/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:292/4/2025), Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:91/4/2025) ve Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:344/5/2026) bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:94/5/2025) ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:95/5/2025) üçüncü görüşmeleri de yapılacak.