Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre personel, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda bir araya gelirken, bayramlaşmada, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, bazı milletvekilleri ve Meclis yöneticileri de yer aldı.

-Töre

Personele hitap eden Başkan Töre, bayramların güzelliğini anlatırken, nezaketi her zaman korumak gerektiğini söyledi.

Bütün insanların birbirine lazım olduğunu ifade eden Töre, dayanışmanın her daim devam etmesi gerektiğini ve bayramların da buna en güzel vesile olduğunu kaydetti.

Töre, bütün personelin bayramını kutlarken, ailelerine de selamlar iletti.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de, bayramların bir araya gelerek, sıkıntıları kısa bir süreliğine de olsa unutmak için çok önemli günler olduğuna değinerek, Meclis çatısı altında büyük bir aile olduklarını söyledi.

Topluma hizmet etmek için ilerleyen süreçte de birlikte birçok iş yapacaklarını ifade eden Töre, bütün personele destekleri için teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

-Öztürk

Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk ise, bayramların birlikte olmanın bir vesilesi olduğuna dikkat çekerek, Meclis’in tüm personeli ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı ve bayramlarını kutladı.