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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ongun Talat Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı. Talat, konuşması sırasında, Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye 'ceberrut ve despot' ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Ongun Talat'a 'sözlerini size geri iade ediyorum, ceberrut da sensin, despot da sensin' ifadelerini kullandı.

Bu sırada bir süre daha Meclis Genel Kurulu'nda 'kimin ceberrut olduğu' tartışması yaşandı. Ongun Talat, Töre'nin 'faşizm pratiği' uyguladığını savunarak, 'despotik bir Meclis Başkanısınız' ifadelerini kullandı.

Töre'de 'çok ayıp, despot da sensin, ceberrut da sensin' diyerek yanıt verdi.