Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışma yaşandı.
Saat 11.45 sıralarında Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.
Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.
CTP Milletvekili Doğuş Derya, şişe içerisindeki suyu Öztürkler'e doğru dökerken, sözlü ve fiziki tartışma devam etti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, ise tartışma sırasında "Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açmasını bütçe komitesinin açılması için teskerenin onaylanmasını önerdik. Biz yapıcı önerimizi yaptık” dedi.