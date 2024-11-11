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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, ise tartışma sırasında "Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açmasını bütçe komitesinin açılması için teskerenin onaylanmasını önerdik. Biz yapıcı önerimizi yaptık” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya , şişe içerisindeki suyu Öztürkler'e doğru dökerken, sözlü ve fiziki tartışma devam etti.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.

Saat 11.45 sıralarında Ziya Öztürkler ’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.

AÖA’nın eğitim ve öğretim programları yeniden düzenlendi

AÖA’nın eğitim ve öğretim programları yeniden düzenlendi

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