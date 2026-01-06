İlk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Narenciye konulu güncel konuşmasına bugün yaşanan kurşunlama olayına değinerek, ülkenin güvenlik zafiyetinin gözler önüne serdiğini belirten Şahiner, yılın ilk konuşmasını narenciye üzerine yapmak zorunda kalmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kronikleşen sorunun narenciye sorunu değil hükümetin bilinçli olarak yarattığı “üretici düşmanı” tavrı olduğunu savunan Şahiner, narenciyede altın gibi bir yılın heba edilmek üzere olduğunu belirtti. Şahiner, arpa fiyatına narenciye satılan tek ülkenin KKTC olduğunu söyledi.

Şahiner, halkın Tarım Bakanının da, Başbakanın da sözüne güvenmesi gerektiğini belirterek, narenciye konusunda yetkililerin söylediği hiçbir şeyi hayata geçirmediğini ileri sürdü. Cypfruvex'in faaliyetlerini eleştiren Şahiner, gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle bir hafta sonra başlayacak hasatla sektörün önünü göremediğini söyledi. İhracat teşvik primlerinin bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Şahiner, bu primlerin miktarının bir an önce açıklanması gerektiğini kaydetti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, geçen hafta açıklanması gereken teşvik bedelinin yarın veya perşembe gün açıklanacağını belirtti.

Cypfruvex'in açıklayacağı fiyatın taban fiyatı olacağına işaret eden Çavuş, herkesin tek amacının üreticinin en iyi fiyattan yararlanması olduğunu söyledi. Çavuş, Cypfruvex'in görevinin sadece ürün almak olmadığını, üreticinin en yüksek fiyattan kazanç sağlamasını mümkün hale getirmek olduğunu kaydetti. Çavuş, arpa fiyatlarının 2025’de açıklandığına dikkati çekerek, narenciyede 2026 fiyatıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını söyledi.

Çavuş, tüm ödemelerin zamanında yapıldığına işaret ederek, bugünkü çalışmalar tamamlandıktan sonra ücretlerin açıklanacağını yineledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da "Hayat Pahalılığı ve vergi matrahları" başlıklı konuşmasında, hayat pahalılığının dün açıklanmasının ardından asgari ücretin belirlenebileceğini kaydetti.

Gerçek ekonomi verileriyle konuşma zamanının geldiğini söyleyen Barçın, 2024’de yüzde 15 civarı olan hayat pahalılığı artışının bugün yüzde 21.66 olmasının ülkenin kendi enflasyonunu yarattığı sonucunu doğurduğunu ifade etti. Barçın, bu artışın nedenlerini anlamak için verilere ihtiyaç olduğunu ancak kendilerinin muhalefet olarak bu verilere ulaşmakta zorlandıklarını söyledi.

Barçın, asgari ücretin 2022'de 7 bin TL olduğuna işaret ederek, hayat pahalılığı yansıtılsa bile o zamanki alım gücüne erişilemeyeceğini kaydetti.

2020 yılından bugüne yüzde 631 artan asgari ücrete rağmen işsizliğin düştüğünü söyleyen Barçın, bu bilim dışı söylemin terk edilmesi gerektiğini savundu.

Barçın, ülke ekonomisinin 2022 yılında 13,4 büyümeyle tarihi rekor kırdığını dile getirerek, halkın bundan niye pay alamadığını sordu. Vergi matrahlarının arttırılmaması halinde verilen artışların vergilerle maliyeye, kamu maliyesine gideceğini söyleyen Barçın, vergi afları için yasa gücüyle kararnamelerle vergi aflarının çıkarılmaya devam ettiğini belirtti.

Devrim Barçın, 2025’de çıkarılan Şans Oyunlarıyla ilgili yasayla kumarhanelerden 3 milyar 450 milyon TL alacağı varsayımıyla gelirin yüzde 42 sapmayla, 1 milyar 637 milyon TL olarak bütçeye girdiğini hatırlattı. Barçın, 2024'te de yüzde 32 artışla vergi alındığını kaydetti.

Bütçe disiplini olmadığını savunan Barçın, enflasyonun yüzde 40 olduğu bir yerde ikramların yüzde 100 artmasının ekonomi yönetiminin bilinmediğini kanıtladığını belirtti. Barçın, mali disiplinle ilgili yaşanan sorunlardan örnekler verdi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bir yıllık enflasyon oranının 39,45, 6 aylık ise 18,41 olarak açıklandığına işaret ederek, kamu maaşlarının otomatiğe bağlanmasıyla 6 aylık artışın 21,60 olarak yansıdığını söyledi.

Asgari ücret üzerinden alınan ekmek sayısıyla hesaplama yapılmasını doğru bulmadığını ancak geçen yıla göre bu oranın 2 katına çıktığını belirten Berova, gününde vergi toplamada başarılı olunamadığından adaleti sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Vergide adaletin esas olduğunu ve mümkün olan en geniş kesime ulaşabilmek için uğraş verdiklerini söyleyen Berova, otomasyon sistemiyle birlikte görünürlüğü ve denetimi artırdıklarını belirtti.

Berova, şans oyunlarıyla ilgili yasal düzenlemeyle alınan verginin 1 yılda 12 milyon dolar artışla devletin kasasına girdiğini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın yeniden söz alarak, toplansa da toplanmasa da vergi faizi için kararnameyle af çıkarılmasının yasal olmadığını söyledi.

Barçın, kumarhanelerden alınan verginin enflasyonun altında artmasının sorun olduğu anlamına geldiğini ve bunun da rakamla alakalı olmadığını savundu. Barçın, vergi matrahlarının enflasyon oranında düzenlenip düzenlenmeyeceğini de yeniden sordu.

Milletvekilleriyle, 80 bin TL maaş alan kişinin aynı oranda vergi vermemesi gerektiğini savunan Barçın, burada ivedi bir düzenleme yapılması gerektiğini yineledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yeni nesil yazar kasalar daha önce yazamadığı neyi yazacak” başlıklı konuşmasına, kurşunlama olaylarıyla ilgili endişesini paylaşarak başladı ve Kıbrıs Türk halkının bu güvensiz ortamı hak etmediğini belirtti.

Şahali, devletin vergi veren yurttaşını değil de yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri koruduğunu savunarak, “Böyle bir hükümet yaklaşımı olamaz” dedi.

1 Ocak 2026’dan itibaren akıllı yazar kasaların kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, bu kasaların nasıl çalışacağını anlatan Şahali, bu uygulamayı kamu yararı açısından doğru bulduğunu söyledi. Denetçilerin esnaflara gitmeye başladığını ve cezai işlemlerin başlatıldığını kaydeden Şahali, çoğu bankanın kendilerini bu kasalara uyumlu hale getirmemesini eleştirdi.

Şahali, bu uygulamanın şu an sadece cihazları tedarik edenlere fayda sağladığını ileri sürerek, çalışmaların neden tamamlanmadığını sorguladı.

Erkut Şahali, iyi niyetle başlatılan bu girişimin nihayete erdirilememesinden dolayı devlet ciddiyetine yaraşır şekilde uyumlaşma tarihini ileri atması gerektiğini söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, akıllı yazar kasaların önemi ve ekonomiye kazandıracaklarını tekrarlamayacağını belirterek, bu uygulamaya ilişkin uyum süresinin 2023’de mecliste çıkarılan kararda 3 yıl olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

Geçen süre içinde değişim oranının yüzde 30 oranında kalmasından dolayı mükelleflere son tarihi hatırlatarak, değişimi hızlandırmaya karar verdiklerini söyleyen Berova, şube bankalarının zaten sorun yaşamadığını, yerel bankalardan da sadece birinin çalışmalarını tamamlayamadığını belirtti.

Berova, yazar kasalarda ne durumda olduklarını görmek için denetim ve tespit başlatıldığını belirterek, bu uygulamanın birkaç ay içinde tam randımanlı çalışır hale geleceğini söyledi.