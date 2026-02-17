Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK Üyesi ve Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı, MYK Üyesi Hasan Umur, Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ile Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça’dan oluşan heyet, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen emekçilerin başlattığı grev alanını yeniden ziyaret ederek destek verdi.

Ziyaret sırasında mağduriyetlerin halen devam ettiğine dikkat çekilirken, yetkililere açık çağrı yapılarak insanların belirsizlik ve mağduriyet içinde bırakılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. TDP heyeti, hükümetin artık sorumluluk alması ve süreci oyalamadan somut adımlar atması gerektiğini belirterek, mağduriyetler giderilene kadar dayanışmanın ve direnişin süreceği mesajını verdi.

Halkı empatiye çağırdı

Başkan Çeler, toplumun yaşanan tablo karşısında empati kurması gerektiğini belirterek, “Düşünün ki yıllardır çalıştığınız işten, sadece haklarınızı korumak için sendikalaştığınız gerekçesiyle bir anda koparılıyorsunuz. Bu insanların evleri, çocukları, geçim derdi var. Ekonomik koşulların bu kadar ağır olduğu bir dönemde bir kişinin işini kaybetmesi, bir ailenin yaşam mücadelesinin sarsılması demektir” ifadelerini kullandı.

“Sendikalaşmaktan korkulacak bir durum yoktur”

İşverenin tutumuna da değinen Çeler, emekçilerin örgütlenmesinin cezalandırılacak değil korunması gereken bir hak olduğunu belirterek, iş barışının diyalogla sağlanması gerektiğini vurguladı. Emekçilerin yıllarca üretime katkı koyduğunu hatırlatan Çeler, sendikalaştıkları için hedef haline getirilmelerinin toplumsal vicdanda karşılık bulmadığını ifade etti.