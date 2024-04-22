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Bir süre devam eden tartışma sonrası Ceyhun Birinci’nin ifadesi tutanaktan çıkartıldı, genel kurula devam edildi.

Lefkoşa'da bazı bölgelerde 30'ar dakikalık dönüşümlü elektrik kesintisi olacak!

Lefkoşa'da bazı bölgelerde 30'ar dakikalık dönüşümlü elektrik kesintisi olacak!

UBP Milletvekili Ahmet Savaşa’nın yerinden kalkarak muhalefet koltuklarına yürümesi ile tartışma başka bir boyuta taşındı.

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