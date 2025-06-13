Medya Etik Kurulu, dijital medya alanındaki etik ilke ve standartların güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu'nun güncellenmiş versiyonunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında medya kuruluşlarıyla yürütülen imza yenileme sürecine devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul Başkanı Aysu Basri Akter ve kurul üyesi Nezire Gürkan Gündem Kıbrıs WEB TV ve gazetesini ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’la görüştü.

Akter, çalışmalarını anlattı…

Kurul Başkanı Aysu Basri Akter ziyarette, genel olarak medya kuruluşlarının etik ilkeler konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, memnuniyet ifade etti. Akter, gelişen teknolojinin yarattığı etik sorunlar karşısında deklarasyonun günün koşullarına uyarlanması ihtiyacından yola çıkıldığını anlattı ve bu amaçla ilgili tarafların, akademik çevrelerin katılımıyla çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını ifade eden Akter, ziyaretlerinin devam edeceğini, ayrıca deklarasyonun dijital imzaya da açık olduğunu ekledi ve tüm medya temsilcilerini bu sürece dahil olmaya çağırdı.

Çiğdem Aydın: Temiz kalabilmek çok önemli

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın da deklarasyona imza koyarak, “değişen, yenilenen ve dijitalleşen dünya konjektörleri arasında öne çıkan alan medya sektörü. Bu sektörde var olabilmek yeterli değil doğru ve etik değerlerle temiz kalabilmek çok önemli. Dünyaca kabul gören bu deklorasyona imza atmak bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı.