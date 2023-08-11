Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.08.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, Hüseyin MAVİDENİZ (E-29)’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranmakta olan D.Ö.A.(E-23) tespit edilerek tutuklanmıştır. Adı edilenin yapılan otopsisinde ise; “kişide öldürücü nitelikte beyin kanaması olduğu” ve kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı tespit edilmiştir.



Ayrıca eğlence mekanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K.(E-23), Y.Ö.(E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M.(E-26,), T.A.(E-21), T.Y.(E-36) ve B.K.(E-28) bir taraf olup, Hüda YALINAYAK (E-29) ve Baran MAVİDENİZ (E-18)’in vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, Hüda YALINAYAK’ın burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

