Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yollarda yol güvenliğinin her geçen gün azaldığına dikkat çekerek, kazasız bir günümüz olmadığını vurguladı, yeni yıl öncesi tüm araç sürücülerini uyardı.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Avcı, trafikte kaza ve ceza verilerinin korkunç boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, 2025’te bugüne kadar 42 kişiyi trafik kazalarında kaybettiğimizi söyledi. Kayıplar yanında birçok yaralının da olduğunu hatırlatan Avcı, Kuzey Kıbrıs’ta hemen hemen her evde trafik kazası kaynaklı bir acı yaşandığını söyledi. Avcı tüm bu gerçekler ışığında trafikte her an tehlike altında olduğumuzu sözlerine ekledi.

“Bu yollar sürat kaldırmaz kaza getirir”

Özellikle yeni yıl gecesi eğlence yerlerine gidişlerin çoğalacağına dikkati çeken Avcı, bu durumun uykusuz, alkollü ve aceleci araç kullanmayı tetikleyeceğini belirterek, yolların sürat kaldırmadığını ve her şekilde kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.

“Alkol tüketimi had safhaya çıkacak”

Avcı, yeni yıl gecesi alkol tüketiminin de had safhaya çıkacağını dile getirerek, “Alkollü araç kullanmak hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar. Direksiyon başına geçmeden önce bir anlık keyfin, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Trafikte güvenliğin sağlanması için alkollüyken araç kullanmayın, sevdiklerinizi ve diğer sürücüleri riske atmayın. Güvenli bir yolculuk için ya ayık bir sürücü belirleyin ya da alternatif ulaşım yollarını tercih edin” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu testlerinin yapılması sevindirici”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkede uyuşturucu kullanımına bağlı suçlardaki artışa dikkat çekerek, trafik denetimlerinde uyuşturucu testlerinin uygulanmaya başlanmasını son derece olumlu ve yerinde bir adım olarak değerlendirdi.

Avcı, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak, sürücülere şu uyarıda bulundu:

“Uyuşturucu veya alkol etkisi altındayken direksiyon başına geçmek, sadece kendi hayatınızı değil, trafikteki herkesin yaşamını tehlikeye atmaktır. Denetimler artıyor, kontroller sıkılaşıyor. Sürücülerimizden beklentimiz nettir: Uyuşturucu ya da alkol aldıysanız araç kullanmayın. Bir anlık sorumsuzluk, telafisi olmayan acılara yol açabilir.”

Avcı, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı.

“Emniyet kemeri takmayanların sayısında artış var…”

Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların arttığının tespit edildiğini de kaydeden Avcı, “öne ya da arkaya oturun, hiç fark etmez. Mutlaka emniyet kemeri bağlı olmalı” diye konuştu. Emniyet kemerinin hayat kurtardığına vurgu yapan Avcı, ‘kemer takmak sizi kurtarır, takmamak hayatınızı karartır’ uyarısında bulundu.

“Yeni yıl kara gün olarak akıllara kazınmasın”

Avcı, konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında, “Önce kendinizi sonra ailenizi sevin ve aracınızı ona göre kullanın. Bununla da kalmayın, karşıdan gelenin canını da düşünerek o direksiyona oturun. En küçük hata hem sizin, hem sevdiklerinizin hem de başka bir canın hayatına mal olabilir, hayatını karartabilir. Özellikle alkol almışsanız aracınızı alkol almayan bir başkası kullansın. Siz arka koltuğa oturmayı da bilin. Yanınızda biri mevcut değilse taksi kullanın. Hiçbir şey canınızdan kıymetli değil. Yeni yılı topluma zehir etmeyin, Yeni yıl gecesi akıllara kara gece olarak kazınmasın…” ifadelerini kullandı.