Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, şehirdeki altyapı çalışmalarına ilişkin Facebook'tan önemli bir açıklama yaptı.

Başkan Harmancı, şehirdeki altyapı çalışmalarının şu an oldukça yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, özellikle su altyapısında büyük bölge bağlantılarının yapıldığını ve bu nedenle bazı bölgelerde su kesintilerinin yaşanacağını ifade etti.

Başkan Harmancı, su altyapısı çalışmalarının yoğun bir aşamaya geldiğini ve yapılan bu büyük bağlantılar nedeniyle su akışında 72 saatlik bir problem yaşanacağını belirtti. Bu kesintilerin bazı bölgelerde etkili olacağı ve kamuoyuna duyurulan bilgilere göre suyun belirli süre boyunca kesileceği açıklandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun daha verimli bir şekilde akacağı ve gelecekte herhangi bir problem yaşanması durumunda, dar bölgelerin daha az etkilenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Başkan Harmancı, altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından daha sağlıklı ve verimli bir su altyapısının şehirdeki tüm bölgelere hizmet vereceğini vurguladı.

Bu süreçte, vatandaşların su kesintisi hakkında bilgilendirileceği ve gerekli tedbirlerin alındığı da belirtildi. Harmancı, vatandaşlardan sabırlı olmalarını ve herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda yetkililere başvurmalarını istedi.