Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

“Türkiye genelinde ortaya çıkan tablo ekonomik krizin faturasının sandığa net bir şekilde yansıdığıdır” diyen Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere, göreve yeni gelen kişilere “hayırlı” olmasını diledi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Türkiye genelinde ortaya çıkan tablo ekonomik krizin faturasının sandığa net bir şekilde yansıdığıdır. Uzun zamandır kardeş şehir ilişkimizin bulunduğu başta sevgili dostum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere, tüm şehirlerde görevlerine devam eden ve göreve yeni seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim.