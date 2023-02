- ÖZEL HABER

Kemalbay, Türkiye'deki deprem haberini alır almaz yola çıktıklarını belirterek, ilk hedeflerinin Hatay olduğunu ancak daha sonra gelen haber üzerine Adıyaman'a geçtiklerini söyledi. 3 Gün Adıyaman'da kaldıklarını ve çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kemalbay, ardından Hatay'a geçtiklerini anlattı. "Bölgelerin hali felaketti" diyen Kemalbay, 'elimizin değimediği sokak kalmadı. Elimizden gelen tüm çabayı gösterik' ifadelerini kullandı.

"Deprem değil, binalar öldürür" diyen Kemalbay, 'enkazlarda demirlerin çürüdüğünü, betonun kum olduğunu gördük. Binalar çok kötü durumdaydı." diye konuştu.

"Olası bir depremde Kıbrıs'ta büyük kayıp olacak"

Ülkemizdeki durumu da değerlendiren Kemalbay şöyle devam etti:

"Ülkemizde kimse binalar sağlam mı değil mi bilmiyor. Bir denetim yok. Betonun sertlik derecesini ölçen labaratuarımız kapalı. Panik yaratmak istemiyorum ama KKTC'de deprem beklentisi var. Ne acı ki Kıbrıs'ta da olası bir depremde çok büyük can kaybı olacak. Hemen şimdi tüm binaların denetlenmesi lazım." Ülkemizde kırılmamış bir fay hattı olduğu konusunda uyaran Kemalbay, 'deprem kaçınılmaz' diyerek, tüm yetkilileri deprem konusunda eğitim verilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

"Depreme karşı ne A ne de B planımız var"

KKTC'de bir deprem olduğu takdirde, yardıma hemen gelinemeyeceğinin de altını çizen Kemalbay, 'ne bir A ne de bir B planımız var. Etrafımız denizlerle çevrili. Hemen kim gelecek? Bir an önce eğitilmeli, öğrenmeliyiz. Çağrımdır. Acil eğitim, acil, denetim, acil önlem' dedi.

Girne'de 4-5 riskli bina tespit ettiklerini dile getiren Kemalbay, gerekli mercilere gerekli başvuruları yaptıklarını, önlem alınmadığı takdirde, kendilerinin tek tek bu binaları açıklayacağını kaydetti. 'İlle birilerinin ölmesi mi gerekiyor? diyen Kemalbay, 'acil önlem' dedi.

"Kıbrıs'taki manzara, Türkiye'dekinden farklı olmayacak"

99 Depreminde de AKUT olarak Türkiye'de bulunduklarını, 2023 döneminde de deprem bölgelerine gittiklerini belirten Kemalbay, 'ne yazık ki yıllar içerisinde yapılarda hiçbir şeyin değişmediğini gördük, binalar kötü yapılmış, denetlenmemiş, ders alınmamış. Kıbrıs deprem bölgesinde. Kıbrıs riskli bölge, acil denetim şart. Yoksa bizdeki manzarada oradakinden farklı olmayacak' ifadelerini kullandı.

"Merdiven ve kiriş altlarından uzak durun"

Kemalbay, deprem sırasında neler yapılması ya da yapılmaması gerektiğini de şöyle sıraladı:

"En fazla naaşı merdiven ayaklarında ve kiriş altlarından çıkardık. Sakın, deprem anında bu bölgelerden uzak durun. Deprem anında yapılacaklar için eğitim şart. Kesinlikle telaş yok. Kirişlerden uzak durun. Örneğin, buzdolabı ve çamaşır makinesi arasına girip pozisyon alın. Merdivenlerden, balkonlardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durun"

"Ne malzeme ne araç ne de gereç konusunda sıkıntımız yok"

KKTC AKUT'la ilgili bilgileri de paylaşan Kemalbay, şunları söyledi:

"KKTC AKUT'un ne malzeme ne araç ne de gereç konusunda sıkıntısı yok. Biz bağış almıyoruz. Bizim tek istediğimiz, insanları bilinçlendirmek. Biz 3 yıl önce deprem eğitimi konusunda bildiri dağıttık. Tek istediğimiz insanları bilinçlendirmek. Arayın bizi gelelim, ya da merkezimize gelin. Eğitime hazırız. Deprem anında ne yapılmalı, kurtarma vs.. Hepsiyle ilgili yardıma hazırız'

Hüseyin Güven, yapılması gerekenleri anlattı

AKUT ekibinden Hasan Hüseyin Güven'de deprem anında yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

"Öncelikle panik yok. Sallantı hissedildiği anda çök, kapan yapmamız lazım. Hayat üçgeni oluşturmamız lazım. Deprem geçtiği anda elektrik ve suyu kapatmamız lazım. Elle değil, güvenli şekilde. Ardından binadan tahliye olmamız lazım. Asansör kesinlikle kullanılmamalı. Kiriş ve merdivenlerden uzak. Açık alandaysak, dağ yanında heyelan olabilir, deniz kenarında tsunami gelebilir. Hızlı bir şekilde riskli yerleri tahliye etmemiz gerekiyor."