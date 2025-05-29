Belediyeden verilen bilgiye göre, KKTC’nin tek kadın belediye başkanı, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, toplantıda yaptığı konuşmada katılımcı, şeffaf ve doğayla uyumlu yönetim anlayışını vurguladı.

Tuğlu, özellikle çevreye duyarlı projeleri, yerel üretimi destekleyen politikaları ve kırsal turizmi teşvik eden girişimleri ön plana çıkararak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladıklarını belirtti.

Tuğlu, “Bu platformda deneyim paylaşımı, iş birliği ve birlikte üretme kültürünün daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Barış ve huzur içinde, daha yaşanabilir kentler oluşturmak için birlikte olmaktan büyük heyecan duyuyorum.” dedi.