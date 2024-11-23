Bafra Halk Plajı Restoranı’nda gerçekleşen kutlama yemeğine öğretmenlerimizin yoğun katılımı, samimi bir atmosferin oluşmasını sağladı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak şu sözlere yer verdi:

“Öğretmenlik sadece bir meslek değil, topluma yön veren, geleceği inşa eden kutsal bir görevdir. Bölgemizdeki her öğrencinin başarısında ve gelişiminde sizlerin emeği ve rehberliği var. Belediyemiz olarak eğitimin ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız.”

Başkanımız, öğretmenlerimizin topluma ve geleceğe sağladıkları katkının her zaman farkında olduklarını belirterek, onların bu anlamlı gününü kutladı. Ayrıca, Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözünü hatırlatarak, öğretmenlerimizin geleceğe ışık tutan rollerine dikkat çekti.

Bu anlamlı etkinlik, öğretmenlerimize duyulan minnettarlığı bir kez daha hatırlatırken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin eğitime ve öğretmenlere verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

