Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Mehmetçik ile Yedikonuk arasındaki bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Belediye, yoğun çaba gösteren ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü belirtirken, şu an için herhangi bir destek ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

Belediye'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Mehmetçik ile Yedikonuk arasındaki bölgede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

An itibarıyla HERHANGİ BİR DESTEK İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR.

Duyarlılık göstererek çağrımıza yanıt veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sahada görev yapan tüm ekiplere minnetlerimizi sunuyoruz.

Lütfen GÜVENLİK AÇISINDAN yangın bölgesine izinsiz yaklaşmayınız"