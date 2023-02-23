Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04:17'de meydana gelen büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

KKTC’den voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geride acı dolu hikayeleri kaldı.

Türk Maarif Kolejinin kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gitmiş ve İsias Otelinin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti.

Bir çoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp öğretmenlerinin gözetiminde kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu.Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı.