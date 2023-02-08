Güzelyurt’ta 2020 yılında Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli anayol üzerinde aracıyla tedbirsiz, aceleci, dikkatsiz ve yüzde 182 promil alkol etkisi altında seyrettiği sırada trafik akışının tersine giderek HP 769 plakalı araçla yüz yüze çarpışan ve yanında yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım’ın ölümüne yol açan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan Serkan Gün’ün cezaası 4 buçuk yıla yükseldi. İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen az olduğuna ilişkin istinafı kabul etti.

Kaza nasıl olmuştu?

1 Kasım 2020 tarihinde saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin 26 yaşındaki Hasan Serkan Gün, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin 51 yaşındaki Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, 43 yaşındaki Şahin Abullahoğlu ve 21 yaşındaki Özgün Abdullahoğlu yaralanmıştı.