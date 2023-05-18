Memur-Sen açıklaması şöyle:

Bugün, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Türk ulusunun Kurtuluş savaşını başlattığı günün 104. Yıldönümüdür.

Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de, Limni arasında imzalanan Mondros Ateşkes anlaşmasıyla, kayıtsız, şartsız düşmanlara teslim edilmişti.

İtilaf Devletleri, Mondros Anlaşması sonrası 60 parçalık donanmayla İstanbul’a demir attılar. 15 Mayıs 1919 günü, İngiliz desteğindeki Yunan’lılar, İzmir’i işgal ettiler.

Yunan destekli çeteler, Pontus Rum Devleti kurmak için saldırılarını tırmandırdılar. Osmanlı Hükümetinin kararıyla, Atatürk 9. Ordu müfettişi ünvanı ve geniş yetkilerle bölgeye gönderildi.

16 Mayıs 1919 günü karargah mensuplarıyla birlikte, köhne bandırma vapuruyla, Samsun’a hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı.

İşte o gün aylardan beri oluşturduğu planları ‘’ Ya İstiklal, Ya Ölüm’’ parolası eşliğinde, ‘’ Yurt Toprağı, Sana Herşey Feda Olsun. Kutlu Olan Sensin. Hepimiz Senin İçin Fedaiyiz. Hiç bir Sevgi Uğruna, Millet Sevgisi Feda Edilemez. İnsanların başta gelen görevi de, Millete hizmet etmek olmalıdır.’’ Sözleri ve inancıyla Türk Kurtuluş savaşını başlatmış oldu.

Yüce Türk Ulusu olarak bugün, Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda , Yerli ve Milli savunma hedeflerine ve ‘’İstikbal Göklerdedir’’ hedefine doğru, güvenle ve inançla yürüyoruz.

Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, sonsuz bir inanç ve güvenle kutluyoruz.