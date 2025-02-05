Memur-Sen'in mesajı şöyle:

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye nin 11 ilinde gerçekleşen asrın deprem felaketinin üzerinden tam iki yıl geçti. Anavatan Türkiye’de binlerce insanın hayatını kaybettiği bu acı olayda Ülkemizi temsilen Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvasına katılmak üzere Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek ve Kız takımlarından oluşan 39 kişilik ‘Şampiyon Melekler’ kafilemizden 35 kişinin hayatlarını kaybetmeleri de Ada’mızda ve Türkiye’de yediden yetmişe tüm insanların üzüntüsüne üzüntü katarak büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olmuştur. Kıbrıs Türk Memur Sendikası başkanı Akın Manga 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyor. Böylesi bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.