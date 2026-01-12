Ötüken, yazılı açıklamasında, hükümetin bunu 2026'da da mali politika olarak uygulamaya devam etmesi halinde Memur-Sen’in örgütlü olduğu iş yerlerinde ek mesaiye katılmama, iş yavaşlatma ve grev gibi yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na göre, ek çalışma ücretlerinin en geç 1 ay içinde ödenmesi gerektiğini ifade eden Göktürk Ötüken, Maliye Bakanlığı'nın yasaya uygun davranmamasının hem hak gaspı hem de yasaların açık ihlali olduğunu savundu.

Kamu alacaklarının zamanında ödenmediği durumlarda Maliye’nin kimsenin gözünün yaşına bakmayarak faiz uyguladığını, kamu görevlilerinin maaşlarının otomatik olarak yüksek miktarlarda vergilendirildiğini söyleyen Ötüken, böyle bir durumda devletin mali yükümlülüğü olan ek mesai ödemelerini gecikmeli yapmayı alışkanlık haline getirmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

2026’da bakanlıklara ayrılan izaz ikram bütçelerinin neredeyse yüzde 100 arttırıldığını, siyasi partilere devlet bütçesinden yapılacak katkının 380 milyon TL olarak belirlendiğini söyleyen Göktürk Ötüken, iktidarın da muhalefetin de çalışanları ve vatandaşları düşünmediğini iddia etti.