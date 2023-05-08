Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Özelde sağlık çalışanlarına, genelde ise cinsiyet farkı gözetmeksizin insanlarımız arasında şiddetin dozajının, gittikçe arttığını gözlemlemekteyiz.

Memur-Sen olarak nereden gelirse gelsin, şiddetin her türüne karşıyız. Çünkü şiddetin hiç bir haklı gerekçesi olamaz.

Son olarak Gazi Mağusa Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yaralı doktorumuza acil şifalar diliyoruz.

İnsanımızın sağlıklı yaşamı için, fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının temsilcileri, hemşireler ve ebeler sendikası ile Tıp-İş’in haklı eylemlerine, tam destek verdiğimizi vurgularız.

Sağlık merkezlerimizde hizmetin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için, tüm yetkilileri gerekli tedbirleri, ivedi olarak sağlamaya davet ediyoruz.

