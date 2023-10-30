Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.10.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Boğaztepe’de, Burak KÜÇÜK (E-46) izolasyon yapmak için ikametgahının damına merdiven ile çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Serviste müşehede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.