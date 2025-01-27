KKTC’nin hayır sever iş insanlarından Halil Falyalı ölümünün 3’üncü yıl dönümünde anılıyor.
8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen hain suikast sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı sevenleri tarafından unutulmadı.
Eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 8 Şubat 2025 Cumartesi saat 17.00’de Çatalköy Falyalı Evi’nde merhumun ruhu için Mevlid’i Şerif düzenliyor.
Okunacak olan Mevlid’i Şerif’e merhum Halil Falyalı’nın tüm sevenleri davetlidir.
“Hürriyet ve aydınlık yarınlar için şehit düşen kahraman evlatları saygı, minnet ve şükranla anıyorum”