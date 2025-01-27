KKTC’nin hayır sever iş insanlarından Halil Falyalı ölümünün 3’üncü yıl dönümünde anılıyor.

8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen hain suikast sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı sevenleri tarafından unutulmadı.

Eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 8 Şubat 2025 Cumartesi saat 17.00’de Çatalköy Falyalı Evi’nde merhumun ruhu için Mevlid’i Şerif düzenliyor.

Okunacak olan Mevlid’i Şerif’e merhum Halil Falyalı’nın tüm sevenleri davetlidir.