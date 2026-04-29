Türkiye’nin yapı ve inşaat sektöründeki en uzun süredir düzenlenen ihtisas fuarı olan TurkeyBuild 2026, 27 Nisan’da ICA Events organizasyonunda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Fuar bugün sona erecek.

Fuar, 133 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı ve 700 markaya ev sahipliği yapıyor.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliği ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren 6 üretici firma da fuarda yer aldı.

Bakan Amcaoğlu, 6 üretici şirketimizin ürünlerini, yeniliklerini fuarda tanıtma imkanı bulduklarını belirtti ve gerek firmalar, gerekse bakanlık olarak ülkemiz adına çok önemli tecrübeler edindiklerini kaydetti.