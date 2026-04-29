“Aday olma konusunda düşüncem vardır”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemler paketinin acil duruma gelmesi gerekir”

Orta Doğu’da devam eden ABD, İsrail ve İran savaşının küresel ekonomik etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “dünya genelinde enerji piyasalarında büyük bir gerilim söz konusudur. Dünya genelinde yüzde 25 oranında enerji deposu olan İran’ın ve bölgedeki ülkelerde yaşananlar sebebiyle dünya büyük bir enerji krizine girdi. Bütün fiyatların yükselmesine sebep oldu ve gıda tedarik zincirinin bozulmasıyla birlikte dünyada gıda fiyatları da yükselmiştir. Ülkemizde ne kadar az da olsa yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini ve planlamaların yapılması gerektiğini görüyoruz. Devletin aldığı tedbirlerle maaş ve ücretlerle ilgili olarak dondurulması gereken bir kısım söz konusudur. Fakat piyasamız kamu ekonomisi ile dönen bir piyasa olduğu için maaş ve ücretlerin kesilmesi piyasamıza çarpan etkisiyle olumsuz etki edecektir. Bu işte ne kadar gerilim yaşarsak, insanlar alışveriş konusunda daha otokontrollü davranacak ve daha beter fiyatlar içerde şişecek çünkü operasyonel giderler artacak. Kamu ekonomisiyle başlayan bu modelin üretim ekonomisine dönmesi gerekir. Alınacak tedbirlerde akla en son gelmesi gereken konu yani hayat pahalılığının maaş ve ücretlere yansıtılması en başta ele alındı. Yapılması gereken öncelikle tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı önlemler paketinin acil duruma gelmesi gerekir. Bir kriz masası oluşturulmalı ve her alandan paydaşların bu masada ortak akılla kısa-orta-uzun vadeli planların yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

İŞAD’dan ekonomik tedbir çalışması…

Konuşmasının devamında İŞAD olarak bu konu üzerinde bir çalışma yaptıklarını da kaydeden Mamülcü, “Operasyonel maliyetlerin azaltılması ve buna bağlı olarak yapılacak olan işlere yönelik bir çalışma yaptık. Mali disiplin sağlanmalıdır. Performans değerlendirmesi ile gelirlerin artırılmasına yönelik çalışma yapılmalıdır. Vergi de olacak ama yanında ekstra kaynaklar da yaratılacak. Dolaylı vergileri tabana yayarak iş hacmini artırmaya yönelik reform nitelikli çalışmalar yapılması gerekir. Bir yandan azaltırken, diğer yandan da kazanç sağlayabileceğimiz modeller oluşturmamız gerekiyor. Diğer yandan güneş enerjisi konusunda teşvikin artırılarak verilmesi gerekiyor. Çünkü elektrik harcamaları en büyük operasyonel maliyetlerden biridir” dedi.

“Güney Kıbrıs’a kayan ekonomide en büyük motivasyonu sağlayan et fiyatlarıdır”

Güney Kıbrıs’a kayan ekonomi hakkında konuşan Mamülcü, “Güney Kıbrıs’a kayan ekonomide en büyük motivasyonu sağlayan et fiyatlarıdır. Et fiyatlarının bu kadar yüksek olmasında yapısal bir sorun olduğunu açık ve net herkes bilmektedir. Bu sadece üretim maliyetleriymiş gibi gösteriliyor ama bu öyle değildir. Daha önce yurt dışından et getirildi ancak giden yer bellidir ve halkın ulaşabileceği noktaya gelmedi. Bunu özel şirketlere ihale edilerek, şirketler belirli bir miktar et getirirken, bu gelen etlerden bir fon kesilerek yerli hayvan üreticilerine destek vererek yeni bir teşvik modeli oluşturulabilir” diye konuştu.

“Erken seçim 27 Eylül’de olmalıdır”

Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Mamülcü, “Erken seçim yüzde yüz olmalıdır. Erken seçim 27 Eylül’de olmalıdır. Bu hesaplamalarımızla ortaya çıkardığımız en uygun tarihtir. Hem bir sonraki yerel seçime göre, hem ülkedeki dinamiklere ve beşeri münasebetlere göre baktığımızda en uygun tarih budur. Bu bir maçtır ve maçın yıpranan oyuncusunu kenara alarak yeni bir oyuncu sahaya sunmak lazımdır. Dünyada ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere baktığımızda 2027 ve 2028 yılları bizim için çok mühim bir yıl aralığıdır. Çünkü bu temel Orta Doğu haritalarının ve enerji politikalarının şekillenmesinde KKTC’de yer alacaktır. O nedenle acil politikalar üretebilecek bir yeni bir hükümete ihtiyaç vardır. Meclis aritmetiğinde de sıkıntılar vardır. Muhalefet muhalefetliğini, iktidar iktidarlığını yapamıyor. Sadece kavga, gürültü ve kahve konuşmalarından öteye gidilemiyor. O nedenle meclis aritmetiğinin de çok büyük bir kısmının değişmesi gerekir” dedi.

“Aday olma konusunda düşüncem vardır”

Bir sonraki genel seçimde aday olup olmayacağının sorulması üzerine Mamülcü, “Bunca yıldır toplum örgütçülüğü içerisinde 30 yılı aşkın bir çalışmamız var. Aday olma konusunda düşüncem vardır. Yıllardır sivil toplum örgütçülüğünde belli bir aşamaya geldik. Halkımız bize bu konuda destek verirse, özellikle de ekibimin düşünce tarzına uygun, temiz ve bu topluma gerçekten yararlı olabilecek bir çalışma alanında yer alacağız. Bu alanda ekibimizle birlikte konsensüs sağlayacağımız bir alan olacaktır. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürmektedir. Ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız çalışmalarda birçok donanımlı isimle, siyaset alanında da yol almak için çalışmalarımız vardır. Ekibimiz var gücüyle çalışmaktadır” dedi.

Konuşmasının devamında Mamülcü, bütün siyasi partiler ile görüşme gerçekleştirdiğini de ifade ederek, “Hepsi ile görüşüyoruz. Bize birçok alanda açık kapıları vardır. Biz de o konuda konsensusumuza uygun olanı ekip arkadaşlarımla birlikte tartışıp, ortaya temiz bir alanda, temiz bir toplumda temiz bir siyasetle girmek istiyoruz. Bu alanda gerçekten ekip çalışmasına uygun, geleceğe sürdürülebilir bir bakış açısı ve politika ortaya koyabilecek ortam hangisiyse oraya doğru yol alacağız” diye konuştu.