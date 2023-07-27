Merkez Bankası yabancı parada mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını artırdı. Buna göre, ABD Doları yüzde 1’den yüzde 1,50’ye, Euro yüzde 0,50’den yüzde 1’e ve İngiliz Sterlini yüzde 0,60’dan yüzde 1,25’e çıkarıldı.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Kararlar şöyle açıklandı:

“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13,75’den yüzde 20,25’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,00’den yüzde 1,50’ye, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 1,00’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,60’dan yüzde 1,25’e yükseltilmiştir.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00’da sabit bırakılmış olup, yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,50’ye ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,65’e yükseltilmiştir.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 20,00’den yüzde 35,00’e, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 17,25’den yüzde 30,00’a, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 16,25’den yüzde 28,00’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 16,50’den yüzde 29,00’a yükseltilmiştir. Söz konusu yeni oranlar yarından yürürlüğe girecek.”