Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği tarafından Türkiye yaşanan depreme ilişkin olarak, taziye mesajı yayımlandı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanmış olan afetten ötürü yaşadığımız üzüntü hat safhada olmakla beraber camia olarak bu konudaki duyarlılığımızı içtenlikle belirtmek isteriz” denildi.

Açıklamada, “Elim hadise sonrası olaya ani refleks veren cezaevi çalışanları ivedilikle yardım kampanyası başlatmış ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği olarak da bu kampanyaya destek verilmiştir” ifadeleri kullanılarak, şöyle devam edildi:

“Her şeyden önemlisi bugün mahkumlarımız dünyada eşine az rastlanır bir davranış sergileyerek idaremize başvurup yardım toplama isteğinde bulunmuşlardır. Cezaevi idaresi mahkumların bu duyarlı davranışlarına kayıtsız kalmayarak bu isteklerini hayata geçirmiştir.”