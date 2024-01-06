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Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.

Hatay’da aşırı yağış sele neden oldu

Hatay’da aşırı yağış sele neden oldu

Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

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