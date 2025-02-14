Sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif etmişti.

Taşkın, paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının ardından takipçilerinin kendisini CİMER'e şikayet ettiğini belirterek, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl beraat etmişti.