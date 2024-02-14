Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sporda meselenin sporcuların dışarıya açılmasının önündeki engeller ile sınırlılıklar olduğuna dikkat çekerek, "Biz bunu hiçbir koşulda kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

CTP Lideri Erhürman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu fotoğraf güneyde yayımlanan Cyprus Mail'den. Altında, "1954'te Kıbrıs Süper Kupası'nı kazanan Çetinkaya" yazıyor...

KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu'nun güneydeki muhatabına yönelik "eğer Kıbrıs Rum tarafı ciddiyse masaya oturmaya hazırım" sözleri de haberde yer alıyor.

Bu arada gerek Sn. Sertoğlu'nun, gerekse Atletizm Federasyonu Başkanı Sn. Ferhat Sakallı'nın Türkiye'deki muhataplarıyla doğru zeminde ilişki kurma imkanını bulamama konusundaki serzenişleri de gündemde.

Sporla ilgili tüm uluslararası kuruluşlar sporun siyasetten arındırılması gerektiğini söylüyor. Onun için bizim açımızdan esas mesele Türkiye'nin "Kıbrıs Cumhuriyeti" ile sporla ilgili çeşitli platformlarda bir arada bulunması değil. Mesele bizim sporcularımızın dışarıya açılmasının önündeki engeller, sınırlılıklar...

Ve biz bunu hiçbir koşulda kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Evet bir an önce Kıbrıs sorunu çözülsün istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz, edeceğiz. Ama çözüme ulaşana kadarki dönemde de nesillerimizin hak ettikleri olanaklardan mahrum bırakılmalarını reddediyoruz.

Bunun içindir ki çocuklarımızın, gençlerimizin dünyaya açılması yolunda her kim bir adım atarsa onun yanındayız, yanında olacağız..."