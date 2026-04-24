Dernekten verilen bilgiye göre, sempozyumun açılış konuşmasını Dernek Başkanı Batuhan Dericioğlu yaptı. Dericioğlu, mesleğe bağlı hastalıkların günümüzde artan önemine dikkat çekerek, önleyici yaklaşımların ve disiplinler arası iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İş Yerinde Hareket Var (Worker Health Hive)” projesi katılımcılara tanıtıldı. Proje sunumu, proje asistanı olarak görev yapan Doç. Dr. Tuba Yerlikaya tarafından yapıldı.

Sunumda, “Kurumsal Refah ve Koruyucu Fizyoterapi Entegrasyonu” başlığı altında iş yerlerinde çalışan sağlığını korumaya yönelik yenilikçi uygulamalar, fizyoterapinin koruyucu rolü ve sürdürülebilir sağlık modellerine katkı sağlayacak proje çıktıları paylaşıldı. Sunumda, özellikle iş yeri temelli koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Sempozyum boyunca farklı disiplinlerden uzmanlar, mesleğe bağlı hastalıkların risk faktörleri, rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.