DAÜ’den verilen bilgiye göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde düzenlenen Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması, DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Cafe ile DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu laboratuvarlarında ve atölyelerinde düzenlendi.

Söz konusu yarışmaya Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi olmak üzere toplam 13 meslek lisesi katıldı. 180’i aşkın meslek lisesi öğrencisinin yarıştığı yarışmada KKTC’deki Üniversitelerden temsilciler ve sektörden alanında uzman 79 juri üyesi öğrencilerin performanslarını değerlendirdi.

Etkinlik, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran’ın açılış konuşmalarının ardından başladı.

Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran, konuşmasında, anlamlı ve değerli bulduğunu belirttiği bu organizasyonun parçası olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını ifade ederek yarışmaya katılan öğrencileri, onları yetiştiren öğretmenleri ve etkinliğe katkı sağlayan başta jüri üyeleri olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çelik de konuşmasında “Bugün burada, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizin azmini, yeteneklerini ve emeklerini gururla izleme fırsatı bulacağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutlar, başarılarının hayat boyu sürmesini diliyorum.” dedi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise konuşmasında, yarışmaların artık geleneksel hale geldiğini belirterek, daire olarak bu etkinliklere büyük değer verdiklerini vurguladı, verdikleri destek için DAÜ’ye teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (BTYO) gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler Mutfak, Servis, Genel Turizm, Sepet, Kokteyl, Barista, Bilişim (Yazılım-Donanım), Bilgisayarlı Muhasebe, İnşaat Teknolojisi (Elde Çizim, Bilgisayar Destekli Çizim), Elektrik/Elektronik (Tesisat, Kumanda, Elektrik/Elektronik), Büro Yönetimi ve Grafik/Fotoğraf alanlarında hünerlerini sergiledi. Öğrenciler “Mesleki Eğitim” konusunda yaptıkları çalışmalarını jürinin değerlendirmesine sundular.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, ileriki bir tarihte düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.