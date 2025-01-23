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Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nunda gerçekleşen törende,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu  protokole imza koydu. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat,  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket,  Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile Mesleki Teknik  Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Protokol, ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı  uyruklu işçilerin Meslek Eğitim Yasası ve Mesleki  Yeterlilik Yasası  kapsamında; nitelik, yeterlilik ve deneyim kriterlerinin  belirlenmesini ve işgücü talebinin kalifiye eleman olarak  karşılanmasını amaçlıyor.

Protokole göre, yurtdışından gelen yabancılar çalışma izni alabilmek için, mesleki eğitim ve deneyimlerini belgeleyerek , iki bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak Çalışma Uygunluk Belgesi alarak  işgücü piyasasına dahil olurken, yapılan yeni düzenleme  ile,   KKTC’ye çalışmaya gelecek yabancı uyurklu işçiler için  Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ve  A2 seviyesinde Türkçe Dil Belgesi aranması  kriterleri getirildi.

Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada 2019 yılında imzalanan protokolün süresinni bitmesi ile  değişen konjektüre uygun olarak  yeniden düzenlendiğini söyledi.

Protokol ile  Çalışma Dairesi  tarafından kullanılan meslek kodlarının, Eğitim Bakanlığı ile uyumlu hale getirildiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu,  ülkeye  çalışma uygunluk belgesi alarak  gelen yabancı uyruklu  işçilerin  çalışma izni yenileme ya da aynı meslek dalında  yatay geçiş işlemi  yapması halinde bazı eğitimler almak  zorunda olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, kalifiye eleman olarak yetişen  yerli işgücünün korunması  amacıyla, protokol kapsamında  ülkeye gelen yabancı işçilerin Eğitim Bakanlığı  tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak  sertifikalandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakanlık olarak bu protokolü çok önemsediklerini ifade  eden Gardiyanoğlu, dünyada değişen işgücü hacminin KKTC’ye de yansıdığını, son yıllarda adaya  üçüncü dünya ülkelerinden çok sayıda çalışanın geldiğine işaret etti. Ülkeye gelen yabancı uyruklu işçilerden çalışacakları mesleklerle ilgili mesleki belge talep ettiklerini belirten Gardiyanoğlu, bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylandığını, protokolde yapılan yeni düzenleme ile  gerek iş sağlığı güvenliği gerekse yabancı dil ile ilgili;  Çalışma Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belli dönemlerde , kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitimler gerçekleştirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu: “İş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak prensibi ile yola çıktık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım  Çavuşoğlu da, meslek eğitimi ile yapılan  yasal düzenlemelerden sonra mesleklerin sertifikalandırılması, yurt dışından gelen işgücünün  KKTC’deki  denkliğine  başvurulması süreçlerinin protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Ülkedeki iş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak prensibi ile yola çıktıklarını önemle vurgulayan Çavuşoğlu, “Tüm bakanlıklar bu süreçte büyük adım attık. Çalışma hayatının gerektirdiği iş güvenliği konusunda da yeterlilikleri protokol kapsamına ekledik. Bakanlıklar arasındaki yazışma uyumunu sağlamak adına Çalışma Bakanlığı’nın  uyguladığı kod sistemini uyumlaştırmak bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacın karşılanması ve yurt dışından gelen insanlara gereken eğitimin verilerek dil açısından topluma uyum sağlaması  ilgili sürece destek vermeyi içeren bir protokol imzalıyoruz. Yabancı işçiler ülkeye gelirken, aileleri de  gelmekte,  okullarda  dil sorunu yaşanmaktadır. Bundan sonra yabancı işçiler kayıt olurken Türkçe yeterlilik sertifikası talep edeceğiz. Buraya gelen insanlara ülkemizin dilini, kültürünü anlatarak sisteme dahil etmeyi amaçlayan eklemeler yaptık” dedi.