Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nunda gerçekleşen törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokole imza koydu. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da hazır bulundu.

Protokol, ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklu işçilerin Meslek Eğitim Yasası ve Mesleki Yeterlilik Yasası kapsamında; nitelik, yeterlilik ve deneyim kriterlerinin belirlenmesini ve işgücü talebinin kalifiye eleman olarak karşılanmasını amaçlıyor.

Protokole göre, yurtdışından gelen yabancılar çalışma izni alabilmek için, mesleki eğitim ve deneyimlerini belgeleyerek , iki bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak Çalışma Uygunluk Belgesi alarak işgücü piyasasına dahil olurken, yapılan yeni düzenleme ile, KKTC’ye çalışmaya gelecek yabancı uyurklu işçiler için Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ve A2 seviyesinde Türkçe Dil Belgesi aranması kriterleri getirildi.

Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada 2019 yılında imzalanan protokolün süresinni bitmesi ile değişen konjektüre uygun olarak yeniden düzenlendiğini söyledi.

Protokol ile Çalışma Dairesi tarafından kullanılan meslek kodlarının, Eğitim Bakanlığı ile uyumlu hale getirildiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, ülkeye çalışma uygunluk belgesi alarak gelen yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni yenileme ya da aynı meslek dalında yatay geçiş işlemi yapması halinde bazı eğitimler almak zorunda olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, kalifiye eleman olarak yetişen yerli işgücünün korunması amacıyla, protokol kapsamında ülkeye gelen yabancı işçilerin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak sertifikalandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakanlık olarak bu protokolü çok önemsediklerini ifade eden Gardiyanoğlu, dünyada değişen işgücü hacminin KKTC’ye de yansıdığını, son yıllarda adaya üçüncü dünya ülkelerinden çok sayıda çalışanın geldiğine işaret etti. Ülkeye gelen yabancı uyruklu işçilerden çalışacakları mesleklerle ilgili mesleki belge talep ettiklerini belirten Gardiyanoğlu, bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylandığını, protokolde yapılan yeni düzenleme ile gerek iş sağlığı güvenliği gerekse yabancı dil ile ilgili; Çalışma Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belli dönemlerde , kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitimler gerçekleştirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu: “İş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak prensibi ile yola çıktık”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, meslek eğitimi ile yapılan yasal düzenlemelerden sonra mesleklerin sertifikalandırılması, yurt dışından gelen işgücünün KKTC’deki denkliğine başvurulması süreçlerinin protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Ülkedeki iş hayatında sertifikasız kimse kalmayacak prensibi ile yola çıktıklarını önemle vurgulayan Çavuşoğlu, “Tüm bakanlıklar bu süreçte büyük adım attık. Çalışma hayatının gerektirdiği iş güvenliği konusunda da yeterlilikleri protokol kapsamına ekledik. Bakanlıklar arasındaki yazışma uyumunu sağlamak adına Çalışma Bakanlığı’nın uyguladığı kod sistemini uyumlaştırmak bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacın karşılanması ve yurt dışından gelen insanlara gereken eğitimin verilerek dil açısından topluma uyum sağlaması ilgili sürece destek vermeyi içeren bir protokol imzalıyoruz. Yabancı işçiler ülkeye gelirken, aileleri de gelmekte, okullarda dil sorunu yaşanmaktadır. Bundan sonra yabancı işçiler kayıt olurken Türkçe yeterlilik sertifikası talep edeceğiz. Buraya gelen insanlara ülkemizin dilini, kültürünü anlatarak sisteme dahil etmeyi amaçlayan eklemeler yaptık” dedi.