Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bir internet gazetesinde “Milli Eğitim Bakanlığı ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası iş birliğinde yasaların çiğnediği ve haksız kazanç elde edildiği” iddialarını içeren haber yalanlandı.

“Haber hem suçlayıcı hem de ağır ithamlar içeriyor” denilen açıklamada, “Basın mensuplarımızın bu kadar ağır suçlamalar yapmadan önce ilgili taraflara da söz hakkı vermesi doğru bilgileri alması ve ondan sonra paylaşım yapması meslek etiği açısından önemlidir” ifadelerine yer verildi ve bu konuda şikayette bulunan kişinin daireye soru sorma ve öneri sunma hakkı olduğu hatırlatıldı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nden yapılan açıklamada, mesleki denklik belgesi alınırken izlenen süreçle ilgili şu bilgiler verildi:

“Denklik belgesi işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından yapılıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gelen kişiler kesinlikle başka bir kuruma gönderilmiyor. Ancak “Çıraklık ve Kalfalık Eğitiminin Yapılacağı Meslek Dalları” emirnamesi dışındaki mesleklerde yetki, Esnaf Zanaatkarlar Odasına verildiği için ancak bu belgelere sahip olanlar odaya yönlendirilebiliyor.

Yazılı sınav, “Uygulama Sınavı ve Belge bedelleri Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası”nın emrettiği şekilde, günlük asgari ücrete (ve katlarına) endekslenmiştir ve toplanan tüm ücretler Maliye Bakanlığı hazinesine yatırılmaktadır. Kişiler, bireysel olarak bu yatırımı yapabilmektedir. Oda, üyelerine hizmet verme amacıyla ücreti toplayıp toplu yatırım Maliye Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Tümü a okul müdürleri sorumluluğunda yapılan sınavlarda öğretmen ve iş hayatından temsilciler sınav komisyonlarını oluşturmaktadır. Sınav koordinatörlüğü okul müdürlerimiz veya sorumlu müdür muavini tarafından yapılmaktadır.

Hemen hemen tüm uygulama sınavları okullarımızın atölyelerinde yapılmaktadır. Bu sınavlarla ilgili mtöd.mebnet.net adresinden paylaşımları da görebilirsiniz. Ancak kasaplık, sütçülük ( hellim ustası vb.) gibi mesleklerde iş yeri atölyeleri de kullanılabilmektedir.

Dairede görevli kişiler veya öğretmenler “Öğretmenler Yasası” veya “Kamu Görevlileri Yasası” kapsamında ek mesai şeklinde ödenek alabilmektedir.

Sınav ücretleri iş yeri sahipleri tarafından tatmin edici bulunmamaktadır. Kişilerin iş yerlerini kapatarak bu görevleri üstlendikleri düşünülürse, verilen ücretlerin aslında çok da fazla olmadığı ortadadır. Hatta dairemize ücretlerin iyileştirilmesi talepleri de vardır. Ama bu kişileri özel olarak eğittiğimiz için de değiştirilmeleri (bir sorun yoksa) istenmemektedir. Diğer ülkelerde de bu kişiler belli kişilerden oluşmaktadır.

Yazılı sınavlar, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin belirlediği dairemize bağlı uygun görülen herhangi bir okulda yapılabilir. Fakat eskiden olduğu gibi bu yıl da yazılı sınavlar Atatürk Meslek Lisesi’nde yapılmıştır.”