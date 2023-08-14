Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Fezile Kesat aktardı.

Kesat, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Kesat, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını, yine onun yönlendirmesiyle KKTC’de söyleyeceği lokasyonlara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süreyle zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



