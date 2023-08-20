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M.B. tutuklanırken, bitki emare alındı ve soruşturma devam ediyor.

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün İskele Boğaz’da M.B.’nin (E-39) kaldığı evde saksı içinde yetiştirilmiş Hint keneviri türü olduğuna inanılan bir bitki buldu.

İskele Boğaz’da bir evde Hint keneviri

Polis bültenine göre olay dün gece 20.30 sıralarında oldu. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için aracıyla kapıya gelen A.A.W.Y’nin (E-43), görevli memura sahte düzenlenmiş sigorta poliçesi verdiği tespit edildi.

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