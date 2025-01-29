Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın az ve zamanla parçalı bulutlu, cuma günü parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi beklenirken haftanın geri kalanında parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, periyodun diğer günlerinde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, 5 Şubat Çarşamba ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.