Dairenin haftalık öngörüsüne göre, hava genellikle az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18- 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
Dairenin haftalık öngörüsüne göre, hava genellikle az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18- 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
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