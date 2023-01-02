Hem hırsız hem de kaçak çıktı! Hem hırsız hem de kaçak çıktı!

Dairenin haftalık öngörüsüne göre, hava genellikle az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18- 21 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.