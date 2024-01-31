Yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade’de kuzey ve doğu yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın 31 Ocak gece yarısına kadar aynı şiddette esmesi bekleniyor" denildi.
Yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade’de kuzey ve doğu yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın 31 Ocak gece yarısına kadar aynı şiddette esmesi bekleniyor" denildi.
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