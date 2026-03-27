Meteoroloji Dairesi, 28 Mart – 3 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bölgenin, alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla etkisini artıracak olan sistemle birlikte, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönüşecek. Pazar günü ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi, öğleden sonra havanın açması öngörülüyor.

Haftanın ilk günlerinde yağışların yerini daha sakin bir hava alacak. Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu, salı günü ise az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü yeniden artacak bulutlanmayla birlikte yer yer yağmur geçişleri görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise hava yeniden parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle 20–23 derece dolaylarında seyretmesi, haftanın son günlerinde ise 16–19 dereceye düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülürken, özellikle pazar ve pazartesi günleri yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, özellikle hafta sonu beklenen yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.