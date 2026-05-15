TAM PARTİ ekiplerinin seçimlerden sonra hayata geçirilecek projeler üzerinde çalıştığını ve sadece eleştiri getiren bir parti olmayacağını ifade eden Denktaş, “Memleketin sorunlarını biliyoruz. Çarelerini de biliyoruz ve bu çareleri nasıl hayata geçireceğimiz üzerinde kafa yoruyoruz. Biz sadece eleştiri getiren parti olmayacağız.” diye konuştu. TAM PARTİ’nin et fiyatlarının ucuzlatılması ile ilgili bir çalışma yaptığını belirten Denktaş, etin Güney tarafı ile aynı fiyata sofralara gelmesinin mümkün olduğunu ve bunun hayata geçirileceğini söyledi.

Hayat pahalılığını ‘akıl almaz bir boyut’ olarak değerlendiren Denktaş, “Eğer bu son 5 yılda ben hükûmette olsaydım, sizi temin ederim ki hayat bu derece pahalı hale gelmezdi, bu hale getirtmezdim.” dedi. Şu anda uygulanan vergileri, fonları ve harçları yükselterek gelir elde etme düşüncesinin son derece yanlış olduğunu belirten Denktaş, bu durumun hayat pahalılığının en önemli sebeplerinden biri olduğunun altını çizdi.

DEVLETE OLAN GÜVENİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Mevcut hükûmetin devlete olan güveni bitirdiğini belirten Denktaş, iç güvenliğin, ekonominin, itibarın ve devlet yapısının ayaklar altına alındığını ifade ederek, “Bunların yaptığı beceriksizlik değil, bilinçlidir. Yarattıkları yönetimsizlikten doğan boşluklardan hem maddi hem de siyasi olarak nemalanıyorlar. Milliyetçi geçinen bu hükûmet devlete olan inancı yerle bir etti. Biz devlete olan güveni yeniden inşa edeceğiz. Çünkü ben ve ekibimizdeki arkadaşlarım bu devlete inanıyoruz.” diye konuştu. Türkiye kamuoyunda da KKTC ile ilgili gerek basın gerekse sosyal medya aracılığıyla oldukça yanlış bir algı olduğunu ifade eden Denktaş, Türkiye ile ilişkilerin de hem siyasi alanda hem de sosyal ve kültürel alanda normalleştirileceğini söyledi.

KAMPANYA AJANSLARI ARALIK’TA GELİYOR

Denktaş, genel seçimi büyük ihtimalle Ocak sonuna doğru beklediğini ifade ederek, “Edindiğim bilgilere göre Ankara’nın yönlendirdiği kampanya ajansları, Aralık ayında burada çalışma başlatacaklar. Bu da bize genel seçimin Ocak sonuna doğru olacağını işaret ediyor.” diye konuştu. Genel Başkan Denktaş, yerel seçimlerin 2027 Haziran’ında olması gerektiğine dikkat çekerek, zaten pandemi nedeniyle yapılan seçim tarihi değişikliğinin yeniden eskisi gibi Haziran’a getirilmesi gerektiğini belirtti. Belediye seçimlerinin doğrudan vatandaşın hizmet almasıyla ilgili olduğunu söyleyen Denktaş, bu nedenle başarılı belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun görevine devam etmesi konusunda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BİZİM TEK DERDİMİZ BU HALKIN NASIL DAHA İYİ BİR YAŞAM SÜRECEĞİ

“Benim için önemli olan bir partinin misyonudur, ortaya koyduğu duruştur. Futbol takımı tutar gibi parti tutmak memleketi işte bugünkü hale getirir. Bu davranıştan vazgeçmemiz lazım. İdeolojik anlamda da ekonomik anlamda da sağ-sol olayı dünyada bitmiştir. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkenin insanlarının nasıl daha iyi bir yaşam süreceğidir.” diye konuşan Denktaş, gelecekte çocukların bu ülkede kalabilmesi için iyi bir düzen oluşturma gailesi taşıdıklarını vurguladı.