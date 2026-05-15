Üstel, Hristodulides’in açıklamalarını “hadsiz, skandal ve provokatif” olarak nitelendirerek şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Kıbrıs’ta savaş suçu işleyen tarafın Türkiye değil, “Rum-Yunan faşizmi” olduğunu savunan Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişte toplu mezarlara gömüldüğünü, köylerin yakıldığını ve sivillerin katledildiğini söyledi.

Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile adadaki çatışmaları ve saldırıları durdurduğunu belirten Üstel, harekatın Kıbrıs Türk halkını yok oluştan kurtardığını kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan ve adada barışı tesis eden güç olduğunu dile getiren Üstel, bugün adadaki huzur ortamının temelinde 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın bulunduğunu ifade etti.

Üstel, Rum halkının da bugün barış ve güven içerisinde yaşamasının temelinde harekat sonrası oluşan düzenin bulunduğunu savundu.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin dahil olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Üstel, egemen eşitlikten, garantilerden, devletten ve Anavatan Türkiye ile olan bağlardan vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Rum liderliğinin bu gerçekleri kabul etmesi halinde Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olabileceğini ifade eden Üstel, “Aksi takdirde atılan her provokatif adım karşılıksız kalmayacak, söylenen her söz cevabını bulacaktır” dedi.