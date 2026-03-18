Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince halkın huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için tüm emniyet ve trafik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bayram süresince 155 Polis İmdat, 156 Narkotik, 199 İtfaiye ve diğer hatlar üzerinden 24 saat kesintisiz hizmet verileceği belirtilerek, vatandaşların şikâyet ve yardım taleplerine anında müdahale edileceği vurgulandı.

Açıklamada, bayram tatili boyunca ev ve iş yerlerinden ayrılacak vatandaşların yangın ve hırsızlığa karşı gerekli önlemleri almaları istendi. Güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa kamera sistemlerinin çalışır durumda tutulması, kapı ve pencerelerin kilitlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca elektrikli cihazların ve prizlerin kontrol edilerek yangın riskine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Bayram süresince yoğunlaşması beklenen trafikte sürücü ve yayalara da önemli uyarılarda bulunuldu. Alkollü araç kullanılmaması, sürat yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, sürüş esnasında cep telefonu kullanımının kazalara neden olabileceği hatırlatıldı.

Emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, araç içerisinde bulunan herkesin kemer takmasının sağlanması gerektiği kaydedildi. Trafik kazalarının can kaybı, yaralanma ve maddi kayıplara yol açtığına işaret edilerek, hem sürücülerin hem de yayaların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.