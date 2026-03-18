Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 9-15 Mart tarihlerini kapsayan dönemde toplam 64 trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, kazaların 16’sı yaralanmayla, 48’i ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 22 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri arasında süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (19), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenler (3) yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 748 bin 200 TL olduğu açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımında ise Girne 21 kazayla ilk sırada yer aldı. Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 11, Güzelyurt’ta 10 ve İskele’de 4 trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 18 bin 521 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde suç işlediği tespit edilen 3 bin 48 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

En fazla tespit edilen trafik suçları arasında sürat (881), emniyet kemeri takmamak (334), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (312), muayenesiz araç kullanmak (154), trafik levha ve işaretlerine uymamak (121) ve mobil araçlarla tespit edilen sürat suçları (123) yer aldı. Ayrıca 42 sürücünün alkollü araç kullandığı, 15 sürücünün ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Denetimler kapsamında toplam 291 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.