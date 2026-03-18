Yeniboğaziçi’nde özel bir hastanede tedavi gören 21 yaşındaki Umut Budak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe gününden beri hastanede tedavi gören Budak, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Budak’ın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsisinde doku ve kan örnekleri alındı; kesin ölüm nedeni ileri tetkikler sonucunda belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.